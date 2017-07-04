The Doors The Doors будут судиться из-за футболок

Об этом пишет Газета.ruсо ссылкой на передает Telegraph.

Речь идет о коллекции «винтажных» футболок с портретами Дженнер, наложенными на изображения музыкальных звезд, среди которых Pink Floyd, Оззи Осборн, Тупак Шакур и Notorious B.I.G. Эта линейка подверглась критике, после чего была снята с продажи.

На одной из футболок портрет Кендалл Дженнер был наложен на логотип The Doors, на другой – на снимок лидера группы Джима Моррисона.

По имеющимся данным, юристы, представляющие The Doors, намерены преследовать сестер в судебном порядке.