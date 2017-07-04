The Doors The Doors будут судиться из-за футболок

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Представители группы The Doors планируют подать в суд на сестер-моделей Кендалл и Кайли Дженнер из-за футболок.

Об этом пишет Газета.ruсо ссылкой на передает Telegraph.

Речь идет о коллекции «винтажных» футболок с портретами Дженнер, наложенными на изображения музыкальных звезд, среди которых Pink Floyd, Оззи Осборн, Тупак Шакур и Notorious B.I.G. Эта линейка подверглась критике, после чего была снята с продажи.


На одной из футболок портрет Кендалл Дженнер был наложен на логотип The Doors, на другой – на снимок лидера группы Джима Моррисона.

По имеющимся данным, юристы, представляющие The Doors, намерены преследовать сестер в судебном порядке.

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