Джастина Бибера обвинили в избиении

По словам мужчины, инцидент произошел еще в июне прошлого года в одном из отелей города.



Джастин Бибер

Пьяный певец подошел к столику, за которым сидел Кэннон, и примерил принадлежащие последнему солнечные очки. Кэннон сфотографировал исполнителя, что тому не понравилось.

Между ними завязалась драка, во время которой Бибер трижды ударил американца кулаком по лицу. Позже к потасовке присоединились и телохранители певца. И вот теперь Кэннон решил обратиться в полицию, пишет "Российская газета". Правда, в своем заявлении он не объяснил, почему сообщил об инциденте спустя несколько месяцев.