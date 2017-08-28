Джузеппе Альбанезе и «Русская филармония» запишут Листа

В программу записи (она пройдет без зрителей) включены Концерты № 1 и № 2 для фортепиано с оркестром, Malediction (Проклятие) для фортепиано с оркестром, Мефисто-вальс № 2 для оркестра.

В записи принимает участие Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», итальянский пианист Джузеппе Альбанезе и дирижер - Фабио Мастранджело (Италия) - главный приглашенный дирижер оркестра.



Джузеппе Альбанезе и Фабио Мастранджело

Джузеппе Альбанезе родился в Реджо-ди-Калабрия (Италия) в 1979 году. Альбанезе начал заниматься на фортепиано - по собственному желанию - в возрасте пяти лет. В 1993 году поступил в консерваторию им.Д.Россини в Пезаро, получив диплом с отличием в возрасте 17-ти лет. Продолжил обучение в Международной академии в Имоле, получив по окончании диплом с отличием и специальную премию (2003). Лауреат первой премии национальных конкурсов пианистов в Равенне (1993), Риме (1994), Венеции (1997). Удостоен специального приза за лучшее исполнение современного произведения на LIV Международном конкурсе пианистов им.Ф.Бузони в Больцано. В июле 2003 года получил “Vendome Prize” на II Международном конкурсе пианистов в Лондоне и Лиссабоне, который «Фигаро» (Le Figaro) назвал «самой престижной наградой по фортепиано в мире».

Альбанезе выступал по всей Италии и за рубежом с сольными концертами, а также как солист ведущих европейских оркестров в концертных залах: Корто (Париж), Концертхаус (Берлин), Филармония (Эссен), церковь Св.Мартина-в-полях (Лондон), концертном зале фонда Галуста Гюльбенкяна (Лиссабон) и в Нью-Йорке - в музее искусств Метрополитен и в Университете Д.Рокфеллера.

В 2014 году Альбанезе дебютировал на лейбле on Deutsche Grammophon с сольным альбомом «Фантазия». В 2015 году вышел новый релиз “Après une lecture de Liszt", уже заслуживший восторженные отзывы критиков.

Фабио Мастранжело - один из самых востребованных дирижеров России и мира. Маэстро является художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл», художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония», главным дирижёром симфонического оркестра Якутской Государственной Филармонии «Simphonica ARTica», главным приглашенным дирижером Новосибирского академического симфонического оркестра, Московского театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова, приглашенным дирижером Мариинского театра и главным приглашенным дирижером оркестра «Русская филармония».

Фабио Мастранджело и Джузеппе Альбанезе уже выступали в России в совместной программе «Музыкальное путешествие с Фабио Мастранджело».