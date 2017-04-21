Ed Sheeran и Demi Lovato попали в 100 персон мира от Time

Составители списка не присуждают участникам места, но персоны разделены на несколько категорий — «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры».

В категорию «Деятели искусства» из музыкантов попали:

Ed Sheeran

Alicia Keys

John Legend

Demi Lovato

Большинство в топе деятелей заняли деятели кино и ТВ.

- Независимо от выбора или бессознательной эволюции, когда он принял решение о своих музыкальных амбициях, - говорит об Эде Ширане певица Тейлор Свифт, - Эд стал менее мальчиком и более танком. Он защищен непроницаемой и вездесущей броней энтузиазма, что помогает ему пережить любую неудачу, разочарование или недооценку. Его реакция на какую-либо идею, которую не получается реализовать, - почти сразу придумать новую! Он похож на бойца, который вскакивает обратно на ноги, прежде чем вы даже заметили, что он был сбит.

В список «Новаторов» также попал рэпер Chance the Rapper.