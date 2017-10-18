Ed Sheeran отменил концерты из-за перелома обеих рук

"Посещение моих врачей подтвердило переломы правого запястья и левого локтя. Из-за этого я не смогу выступать на концертах в ближайшем будущем. С нетерпением жду положительной динамики в моем восстановлении, прежде чем принять решение о дальнейших концертах", - написал муыкант в соцсетях.



Эд Ширан

Под сообщением также есть уточнение, что Эд набрал это сообщение с посторонней помощью, так как поскольку у него обе руки перевязаны.

Напомним, музыканта сбил автомобиль, когда он ехал на своем велосипеде.