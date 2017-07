Экс-менеджер Queen рассказао о неизданных песнях с David Bowie

Об этом, как пишет в четверг, 13 июля, The Guardian, сообщил бывший глава тур-команды Queen Питер Хинс.

Говоря о процессе записи трека Under Pressure, соавторами которого стали исполнители, Хинс отметил, что тогда «был создан другой материал, который Queen записали с Боуи, но который не был издан». Он добавил, что лично присутствовал на студии, когда артисты исполняли и сводили композиции, а также выразил уверенность в том, что записи сохранились, пусть и в сыром виде.



Дэвид Боуи

Воспоминания Хинса войдут в биографическую книгу о Дэвиде Боуи музыкального историка Нила Коссара. В числе песен, записанных Боуи и Меркьюри, он называет каверы на классические рок-хиты All the Way from Memphis и All the Young Dudes группы Mott the Hoople.

Как отмечает издание, информацию косвенно подтвердил в одном из интервью бывший гитарист Queen Брайан Мэй, который, вспоминая процесс, сказал: «Не все, что мы делали на тех сессиях, увидело свет».

