Экс-участник Boston умер во время концерта

Об этом сообщил сын музыканта Адам, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Fox News.

Хашиану было 67 лет. Он выступал на борту круизного лайнера в рамках тура Rock Legends Cruise. Внезапно ему стало плохо и он упал. Музыканта пытались реанимировать, однако спасти его не удалось.

По словам Адама, причина смерти пока неизвестна. Он предположил, что это мог быть сердечный приступ.

Сайб Хашиан был одним из первых членов Boston, образованной в 1976 году. Он участвовал в записи первого альбома коллектива, в который вошел один из главных хитов группы, More Than a Feeling, а также в создании второй пластинки Don't Look Back. Музыкант также работал над синглами Long Time и Peace of Mind. Хашиан покинул группу после выхода второго альбома.