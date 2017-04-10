ELO и Yes включены в Зал славы рок-н-ролла

Церемония прошла в пятницу в нью-йоркском спортивном комплексе Barclays Center, передает ТАСС.

Во время мероприятия его участники почтили память одного из основоположников рок-н-ролла Чака Берри, который ушел из жизни в марте в возрасте 90 лет. Легендарный музыкант в 1986 году вошел в число самых первых исполнителей, включенных в Зал славы.

Несмотря на то, что церемония проходила в Нью-Йорке, сам музей Зала славы рок-н-ролла расположен в Кливленде (штат Огайо). Музыканты могут претендовать на включение в это культовое сообщество только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки.

В этом году на включение в Зал славы претендовали 19 исполнителей и музыкальных коллективов, включая британскую группу Depeche Mode, немецких электронщиков Kraftwerk, американскую певицу Джанет Джексон, канадцев из Steppenwolf.

В 11-й раз претендовала на включение в рок-пантеон и американская диско-группа Chic, однако в этом году ей опять не повезло.

Решение о том, кто достоин такого высочайшего признания, принимали обычные любители музыки, которые в течение двух месяцев голосовали за любимых исполнителей на официальном сайте музея.

Помимо этого, в определении победителей также принимали участие около 800 авторитетных экспертов, в том числе музыкальные критики и представители рок-индустрии.