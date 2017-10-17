Elvira T представила «Мутный» сингл

Вместе с релизом песни выходит и авторский клип, снятый в новом для российского видео-продакшена формате.

Всего лишь за четыре минуты мы узнаём всю правду о современной молодёжи и её способности проживать каждый день как последний.

Все мы любим подглядывать за красивой жизнью недосягаемых звезд и блогеров, чьи инстаграмы пестрят дорогими украшениями, шикарными нарядами, ресторанами, путешествиями и гладко "выбриты" фейстюном. Но гораздо сильней отзываются в сердце фотографии и видео остальных 90% людей: знакомых или незнакомых нам, но таких же как мы. А всё потому что, они живут такой же жизнью, как и мы: переживают те же эмоции, живут на наших районах, общаются с нами на одном языке, создают проблемы, решают их и снова создают.

Бытовую, но доступную для понимания и близкую каждому историю рассказывает Elvira T в новом сингле и клипе «Мутный». В своём творчестве Эльвира ушла от использования художественных метафор, отдав предпочтение точной передаче эмоции и слова. Поэтому практически любой, будь то парень или девушка, может узнать себя в её песнях и видео. Сцены "Мутного" вполне могли бы появиться в инстаграм-сториз вашей ленты, и не только из-за максимально честного, жизненного сюжета и пережитых, а не отыгранных сцен. «Мутный» – первое в российском шоу-бизнесе музыкальное видео, снятое в вертикальном формате для полноэкранного просмотра на смартфоне.