Eric Clapton стал героем документального фильма

Как пишет Beatles.ru, документальная лента рассказывает историю Клэптона его собственными словами и словами его коллег, кумиров и друзей, многих из которых уже нет в живых - Би Би Кинг, Джими Хендрикс, Джордж Харрисон...



Эрик Клэптон

"Мы располагали эксклюзивным доступом к богатейшей личной коллекции Клэптона, включающей видеозаписи, фотографии, концертные афиши, письма, рисунки и дневники", - рассказала Лили Занук, вдова знаменитого кинопродюсера Ричарда Занука («Челюсти», «Шофёр мисс Дэйзи»). "Все те вещи, что способны перенести зрителей в соответствующий период времени - от студенческих лет до его нынешнего статуса одного из величайших гитаристов всех времён".

Премьеру фильма в Торонто посетил и сам герой ленты. "Возможно, дни гитары остались позади", - с сожалением констатировал 71-летний Клэптон. "Мои дети, конечно, слушают классический рок, но только потому, что я промыл им мозги". Музыкант выразил надежду, что, несмотря на неоднозначную картину пережитой им жизни, зрители фильма не сочтут его безрассудным и безответственным человеком.

Телевизионная премьера фильма состоится 10 февраля 2018 года.