Эрнст: Участие Самойловой на «Евровидении-2018» обговорено с EBU

Есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом.

Накануне "Первый канал" отказался от трансляции смотра в Киеве. Решение было принято на фоне отказа Украины во въезде Самойловой.



Юлия Самойлова

"Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", - сказал генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности участия России в "Евровидении-2018".

Глава Первого канала отметил, что Европейский вещательный союз (ЕВС) должен отдавать отчет в том, что конкурс потеряет значительную зрительскую аудиторию из-за отмены трансляции в России. "Это выбор Европейского вещательного союза, они являются организаторами конкурса. Мне кажется, они должны в первую очередь следить за соблюдением правил конкурса, которые вряд ли предусматривают, что страна, в которой проходит в данный момент конкурс, может вводить ограничения на участников", - подчеркнул Эрнст.