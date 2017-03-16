Евгений Кисин женился

Свадьба состоялась в Праге, где живет Карина Арзуманова. Известно, что Евгений и Карина знакомы и дружат с детства. Карина уже побывала замужем и имеет трех сыновей.

Пианиста Евгения Кисина музыкальные критики называют наследником Артура Рубинштейна, Святослава Рихтера, Владимира Горовица. Евгению Кисину 45 лет. Он прославился в 1984-м году, когда ему было 12, исполнив 1 и 2 концерты Шопена для фортепиано с оркестром в Большом зале Московской консерватории. Восхитив публику даром вундеркинда, Евгений с годами стал выдающимся исполнителем, имеющим мировую славу.