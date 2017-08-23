Евгений Пронин в новом клипе певицы Нины Энн

Известно, что съёмки клипа прошли прошлой зимой, а постпродакшн завершился только сейчас.



Нина Энн

«В нашем новом видео я играю роль рассказчицы, автора истории о настоящей и сильной любви, одной на всю жизнь, - делится сюжетом Нина. – Я расскажу о пожилой женщине, теряющей память, но благодаря подсказкам в виде различных вещей, которые попадаются ей на глаза в старом доме, перед ней шаг за шагом всплывают отдельные сцены её молодости, она начинает видеть двух молодых людей в первые дни их знакомства, первой влюблённости, переходящей в самые сильные чувства. Но было ли всё это на самом деле и почему наша героиня сейчас одна в старом доме, вы сможете узнать только в день премьеры клипа».



Кадр из клипа

«На роль молодых людей мы пригласили замечательного актёра театра и кино Евгения Пронина и популярную модель Олесю Гримайло (lesayy), а роль пожилой женщины сыграла актриса и модель Ольга Кондрашова, – рассказал продюсер певицы Николай Ростов. – У нас на сто процентов соединился весь паззл успешной работы. Отличный трек с очень близкими каждому человеку словами, написанными Викторией Ростовой, замечательный сценарий клипа, над которым мы вместе долго и кропотливо работали, очень проникновенное и как всегда по-настоящему искреннее исполнение Нины, а также её прекрасные артистические способности, благодаря которым наша история ожила, великолепный актёрский состав, который заставил всю нашу команду грустить, радоваться, плакать, улыбаться на протяжении всей нашей работы над видео, гениальная съёмочная команда во главе с режиссёром Яном Янко, воплотившая в жизнь все наши идеи – всем этим людям я благодарен за то, что они сделали. Я уверен, что это видео затронет сердца многих людей, настроит на позитив, наполнив внутренний мир каждого зрителя хорошими эмоциями, а кому-то даже поможет сделать правильный выбор в жизни. Смотрите премьеру клипа в октябре 2017 года на YouTube канале ELLO, а также на музыкальных телеканалах России».