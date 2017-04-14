«Евровидение» должно исполнять собственные правила

Сейчас будет много набросов на вентилятор от тех, кто конкурс «Евровидение» не смотрел никогда, и политикой интересуется куда больше, чем шоу-бизнесом. Именно поэтому стоит очертить некоторые реальные факты.

Прецедентов «влезания» политики в мирный свободолюбивый мирок «Евровидения» было немало. Не будем про старые времена, а вот из последнего. В 2000 году в первый раз постсоветская страна попала в первую тройку (сразу Россия и Латвия). В 1996 году был скандал, когда российского конкурсанта Андрея Косинского не пустили на Евро только потому, что тогда был специальный отборочный конкурс, и он недобрал баллов у экспертов. В 1998 году Россию не допустили якобы из-за низкого рейтинга результатов предыдущих конкурсов, ОРТ (нынешний Первый канал) тогда отказался транслировать конкурс, и в 1999 году Россию лишили права участия уже за отказ от трансляции.

В 2005 году Ливан должен был участвовать в конкурсе, но отказался, узнав, что выступление Израиля вырезать из прямого эфира нельзя (этого требовали законы Ливана, кстати). В том же 2005 году Украина послала на Евро группу «Гринджолы» с политической песней «Разом нас багато» (ремейком революционной латиноамериканской «El pueblo unido jamás será vencido») - и их… допустили к конкурсу, несмотря на явное нарушение регламента конкурса, прямо запрещающего такое: «Песни, содержащие политические… послания, ...до конкурса не допускаются». В 2007 году украинский артист Вера Сердючка в песне на тарабарском «Lasha tumbai» фонетически напомнила многим «Russia goodbye», но ее... допустили к конкурсу и она заняла 2 место. В 2009 году Грузия отказалась от участия в конкурсе, когда песню «We don’t wanna Put In» сочли слишком уж намекающей на фамилию российского властителя. Но было и без отказов. В 2012 году Армения была вынуждена отказаться от участия в конкурсе в Баку после слов азербайджанского властителя Ильхама Алиева «Наши главные враги — армяне всего мира».

В 2014 и 2015 году российские участники сестры Толмачевы и Полина Гагарина были освистаны публикой (это совпало с оккупацией Крыма). В 2015 году армяне послали песню «Don't deny» («Не отрицай»), намекавшую на геноцид армян в 1915 году (а конкурс проходил в Баку, который не признал геноцид) — в итоге группа Genealogy просто изменила название на «Face the shadows», не изменив слова, - и EBU… допустил песню к конкурсу. Наконец, в 2016 году украинская певица Джамала выступила на конкурсе с песней «1944» о депортации крымских татар, и снова EBU… допустил песню к конкурсу.

Это факты, а каковы же выводы?

Европейский вещательный союз постоянно попадает в одну и ту же ловушку двойных стандартов. В одних случаях он политические песни запрещает, в других — разрешает. Причем в силу специфики его работы мы даже не знаем, кто конкретно принимает решения о допуске или недопуске. Но последствия этих неумных решений всегда ощутимы.

Ливан после отказа уважить его законы больше никогда не посылал заявок на участие в Евро. Армения и Азербайджан продолжали на конкурсе пикироваться — то флаг Карабаха, то жесткие заявления. Верка Сердючка на годы стала фактически запрещенной в России. А допуск и дальнейшая победа Джамалы привели к ответному ходу российских властей, заявивших заведомо невъездного в Украину артиста.

Всего этого не было бы, если Европейский вещательный союз строго исполнял свои же правила.

Вне зависимости от политических взглядов, давно уже пока призвать EBU к исполнению его же правил. Хаос и анархия разрушают то прекрасное, что есть в этом конкурсе: демократизм (каждая страна, даже самая маленькая, имеет такой же голос, как огромная), жизнелюбие, толерантность, праздник песни как песни, многонациональность и ощущение Европы как единого общества.

Войн и так хватает.

Гуру КЕН