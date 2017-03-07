Евтушенко готов написать песню для Пугачевой

Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС, проходившей в формате телемоста Москва - Талса (США). С 1991 года Евтушенко постоянно живет в США и преподает в университете Талсы.

"Конечно, я попытаюсь это сделать. Так что, если она мне дает маленький сигнал, я напишу для нее песню, - сказал Евтушенко. - Потому что мне кажется, ее человеческий образ я абсолютно понимаю". "Она замечательно талантливая женщина, - заметил поэт .- Я обожаю и могу слушать сколько угодно ее песню "Старинные часы".



Алла Пугачева

Евтушенко сообщил, что уже однажды предлагал Алле Пугачевой спеть с ним песню на музыку Мориса Жарра "Вальс Лары" из кинофильма "Доктор Живаго". "Когда я написал слова на мелодию вальса, я предложил Алле Борисовне спеть со мной первое исполнение, но у нее что-то было тогда с голосом", - сказал он.