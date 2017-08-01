Фестиваль «Дивные Берега» пройдет в Калужской области

Больше фестивалей, хороших и разных! Именно этим принципом руководствовались организаторы фестиваля “Дивные Берега”, создавая его. Получив незабываемые впечатления на “Пустых Холмах”, “Быть Добру!”, “Бессоннице”, эти ребята решили создать свой фестиваль, не менее позитивный и радостный, и такой же некоммерчески-волонтерский, как и “старшие братья” - вход, место под палатку, посещение концертов бесплатны для всех гостей “Дивных Берегов”. И полигон для фестиваля выбрали действительно дивный - Калужская земля и так славится своими сказочно-прекрасными пейзажами, но место, где будут “Дивные Берега”, даже из них выделяется своей невероятной красотой.

Фестиваль продлится три дня и две ночи, стартовав после обеда в пятницу, 4 августа, и завершится вечером 6 августа, в воскресенье. Помимо трех музыкальных сцен (одна из которых - свободная, на которой смогут выступить все желающие в порядке живой очереди), на “Дивных Берегах” развернет свои шатры поляна мастер-классов на любой вкус - от ведических практик до вышивки крестиком и выжигания по дереву; а так же ярмарка хенд-мейда, на которой не будет продаваться китайский ширпортеб, а только вещи, которые сделали участники ярмарки своими руками.

Активную помощь и участие в подготовке и проведению “Дивных Берегов” принимает команда фестиваля “Быть Добру!”, по ряду причин не состоявшегося в этом году. Но желание творить добро и красоту побороть сложно (да и не хочется), посему “бытьдобровцы” отчаянно вонзились в работу над дружественным фестивалем.

Музыкальную программу “Дивных Берегов” составляют артисты, песни которых вы вряд ли услышите в эфирах телеканалов и радиостанций, но не потому, что это плохие песни. В большинстве своем они прекрасны, ибо льются из души, а не из желания создать примитивный хит-однодневку и заработать на этом. Рок-н-ролл, этника, фолк, кантри, джаз, рокабилли, фанк, блюз - именно в этих стилях работают музыканты, участвующие в нашем фестивале.

Пятница, 4 августа



WindShip

IrinaGreen

Barankee Gnue

Вид Sверху

Весёлые трутни

Severnee

Сё

Тоби

ВсеСтанции

Мутный Контент

Где-то Там

Суббота, 5 августа



Небослов

Недра

Amazing 5

Рапапам

Инна Пиварс

Кукушкин баритон

Эйкумена

Дима Чпок и Soth XVII

Dadadub

Каникулы Бонифация

Демоны Анны

Хрустальный Альянс

Театр Одного Вахтёра

Яркие Представители

Оксо и Невидимки

Тот Samy

ТуткактуТ

Лётная Шола

ЁДиПНД

Капитан О’Мар

Воскресенье, 6 августа



Алексей «Дух» Челноков

Дыхание Камикадзе

Ручная Кладь

Вадим Дзуцев

Группа фестиваля вКонтакте vk.com/na_div_bereggah