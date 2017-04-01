Фестиваль LegeArtis покажет «Персимфанс. Красное колесо» в Москве

Концерт "Персимфанс. Красное колесо" состоится 9 апреля в Большом зале консерватории.

«Фестиваль ставит своей целью создание новой культурной площадки для нового поколения музыкантов. – отмечает художественный руководитель Фестиваля LegeArtis Ася Соршнева. – Мое личное стремление, чтобы фестиваль стал особым творческим пространством для артистов, которые способны наиболее ярко выразить интеллектуальный потенциал искусства на современной сцене.»

Московский концерт фестиваля LegeArtis обращает внимание своей аудитории на эстетику искусства первой половины ХХ века и её актуальность сегодня. В дискуссии приняли участие проректор концертной деятельности МГК им.Чайковского Виталий Катков и заместитель генерального директора по внешним связям и выставочной деятельности Российской государственной библиотеки Наталья Самойленко – эксперты, представляющие институты, которые сохраняют традиции российской культуры.

Виталий Катков: «Концерты с участием Персимфанса стоят особняком среди программ Консерватории. История Персимфанса очень тесно связана и с самой историей Московской консерватории - среди лучших московских музыкантов участниками Персимфанса в 1920-е годы были её студенты и профессора. Преемственность традиций – это то, чем гордится Московская консерватория. Одной из задач Персимфанса была идея просветительства, а идея воссоздания Персимфанса оказалась очень актуальной в современном мире, оркестр продолжает знакомить публику с новой нестандартной манерой исполнения. Персимфанс – это свежая, оригинальная, творческая идея!».

Наталья Самойленко, представляющая Российскую государственную библиотеку, которая рассказала о специальном отделе, о котором мало кто знает: «В нашей библиотеке есть нотно-музыкальный отдел, который занимается исследованием музыкальной культуры, для тех, что ищет подлинное будет безусловно интересно познакомиться с нашей коллекцией. Если говорить о программе 100-летия революции, то в июне мы откроем выставку под названием "Москва 1917, взгляд с Ваганьковского холма". Мы постараемся оживить Румянцевский музей и показать посетителям, что реально волновало людей того периода, выставка будет сопровождаться музыкальными выступлениями и мы с удовольствием откроем свои двери коллегам и музыкантам фестиваля. Надеюсь, что тема 1917 года нас творчески объединит, как и в области изучения наследия, так и в представлении наследия публике».

Петр Айду: «Персимфанс появился в 1922 году и был Первым симфоническим ансамблем. Сегодня, возрождая Персимфанс, мы создаем оркестр будущего, который выходит за рамки симфонического оркестра как такового. Но при этом мы сохранили многие традиции – например, это касается концепции рассадки, мы ее полностью повторяем, таким образом, мы поддерживаем связь с тем первым составом. И я рад возвращению Персимфанса в альма-матер – Большой зал Московской консерватории. 9 апреля на фестивале LegeArtis оркестр выступит в составе 80 человек».

Диалог с искусством – это всегда увлеченная беседа. «Искусство периода первой половины XX века наполнено экспериментами и нереализованными проектами, оно создавалось с направлением в будущее. По отношению к этому мы сегодняшние и есть те, к которым искусство 1920-30х было направлено» – поделилась с гостями конференции ТАСС Ася Соршнева (LegeArtis).

Григорий Кротенко, лидер Персимфанса, напомнил всем название концерта «Красное колесо» и утвердительно заявил: "Наши авторы - все в этой программе - попали под колесо. Красное колесо. И наш оркестр тоже."

"На концерте будет исполнена кантата Хармса, которая не предполагает музыкального сопровождения, весь оркестр из 80 человек станет хором. А сюита Мейтуса – "На Днепрострое" – судя по всем источникам будет исполнена впервые с 1934 года".

Петр Кондрашин, прямой потомок первых музыкантов Персимфанса, рассказал о своей прабабушке, которая была первой скрипачкой ансамбля, до этого в оркестре скрипачами были только мужчины и продолжил: «Дед Кирилл Петрович Кондрашин рос на репетициях Персимфанса, во время которых ещё ребёнком читал партитуры. Забавно, что тягу к профессии дирижера он получил именно там».

Далее в дискуссию вступил Андрей Попов, основатель Лаборатории народной культуры "Человек мира": "В этом году мы планируем взаимодействие с фестивалем LegeArtis – Лаборатория поедет на машинах из Суздаля в Европу и первой остановкой как раз станет Австрия. Лаборатории интересны и танец, и кино, и фотография, и керамические скульптуры. Фестиваль станет нашей первой площадкой, а финальным пунктом назначения станет Индия. Важной целью мы выделяем, и здесь мы с фестивалем и Асей совпадаем на сто процентов, образование - мы развиваемся, расширяем свои знания и творчески делимся этим образованием с другими, мы напрямую взаимодействуем с публикой и это эксперимент вдохновляет».

Ася дополнила программу, озвученную Андреем Поповым: «На фестивале в Австрии мы собираемся воссоздать атмосферу народного театра и исполним «Историю солдата» И.Стравинского. Андрей с Лабораторией будет осуществлять театральную сторону проекта». Константин Дудаков-Кашуро, культуролог, был краток: «Может показаться, что озвученные проекты – это реконструкция идей, которые были заметны благодаря своему историческому контексту. Но на самом деле мы видим, что сегодня эти проекты и идеи имеют свою особую актуальность».