Фестиваль LegeArtis впервые пройдет в Москве

Вечер пройдёт в рамках юбилейного гастрольного турне, приуроченного к пятилетию фестиваля. Программа концерта перекликается с периодом революции. Прозвучат произведения Юлия Мейтуса, Сергея Прокофьева, Сергея Ляпунова и Даниила Хармса. Концерт состоится при поддержке компании «РУСАЛ».

Выступление в Московской консерватории станет восьмым мероприятием в рамках юбилейных гастролей фестиваля LegeArtis. До этого, стартовав в австрийском Лехе, концерты прошли в Мадриде, Лондоне и Дюссельдорфе. Следующей страной, принимающей фестиваль, станет Германия. Завершится гастрольное турне LegeArtis в мае 2017 года в Вене.

Цель фестиваля – создание культурной площадки для новых звёзд классической музыки, привлечение артистов из других областей искусства и создание межкультурного диалога.

В программе московского концерта в Консерватории собраны музыкальные произведения, которые передают акустический облик переломного революционного периода. Особый интерес представляет исполнение симфонической сюиты 1932 года «На Днепрострое» Юлия Мейтуса. Это мощное высказывание Мейтуса в области индустриальной музыки. На сегодняшний день существует только одна запись этого произведения, сделанная Парижским оркестром в 1936 году, на которой запечатлён маленький трёхминутный фрагмент сюиты.

Также прозвучат: Восточная симфоническая поэма «Гашишъ» (1913) Сергея Ляпунова по одноименной поэме А.А. Голенищева-Кутузова, Кантата «Спасение» Даниила Хармса и лирико-эпический Первый скрипичный концерт с оркестром (1917) Сергея Прокофьева.

Эти сочинения имеют не только историческое значение. В них обнаруживается интригующая связь с современной звуковой средой – академической и неакадемической.



Персимфанс

Основной участник предстоящей программы – это ансамбль Персимфанс. Первый симфонический ансамбль (Персимфанс), известный как «первый в мире оркестр без дирижёра», был создан скрипачом Львом Цейтлиным в 1922 году и воссоздан в 2009 году по инициативе пианиста и композитора Петра Айду.

Сама концепция Первого симфонического ансамбля подразумевает универсальность его участников, способность каждого менять свою роль. Идея социального равноправия, успешно воплощённая в своеобразной модели общества – в музыкальном коллективе – оказалась актуальной не только в революционном контексте, но и в современном исполнительском искусстве. Опыт возрождённого в 2009 году Персимфанса показал, что личная инициатива каждого музыканта и коллективная ответственность, не раздавленные авторитетом дирижёра, создают особое отношение к творчеству, уникальный звук оркестра.

Скрипачка Ася Соршнева, художественный руководитель фестиваля LegeArtis, с момента возобновления ансамбля – один из основных участников Персимфанса. 9 апреля она не только выступит как ансамблист и организатор, но и исполнит соло в концерте Сергея Прокофьева.

Основанный на принципах равноправия, демократии, работающий, по сути, как квартет или камерный ансамбль, Персимфанс впервые зазвучал на публике в феврале 1922 года в Колонном зале Дома Союзов, сразу завоевав популярность и вызвав горячие споры критиков. Вплоть до роспуска в 1933 году, всё послереволюционное десятилетие он оставался одним из лучших в мире и, безусловно, лучшим в СССР симфоническим оркестром. По отзывам современников, ансамбль был единственной по-настоящему коммунистической организацией во всём советском государстве.

За время существования возрождённого Первого симфонического ансамбля были сыграны сложнейшие программы на престижных концертных площадках России и зарубежья. Просветительская и концертная работа Персимфанса открывает грани музыки, ранее недоступные слушателям, не привыкшим к традиционным академическим концертам. Именно эти качества сделали возможным включение концерта Персимфанса в программу фестиваля LegeArtis, который проходит в крупнейших музыкальных столицах мира.