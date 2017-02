Фильм «Beatles против Rolling Stones» покажет Первый канал

The Beatles и The Rolling Stones произвели фурор во всем мире и оставались популярными в течение почти 50-ти лет. С 1960-х годов люди разных возрастов предпочитали одну из этих групп: некоторым нравились яркие образы The Beatles, другие становились фанатами крутых опасных рокеров.

Противостояние между коллективами было широко освещено в прессе, но так ли правдиво оно описано? Документальный фильм раскроет малоизвестные подробности этой борьбы. В музыкальных и культурных наклонностях соперников было много общего, между ними существовали крепкие связи и дружба, которые оставались неизвестными для широкой публики.

Эфир в 00.00.