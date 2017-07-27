Фильм о Цое начали снимать в Петербурге

Об этом режиссер Кирилл Серебренников написал на своей странице в социальной сети Facebook в четверг, передает РИА Новости.

"Начали. кино. "лето", — написал Серебренников.

Фильм расскажет о малоизвестных фактах биографии знаменитого рок-музыканта. Сценарий к картине написали Михаил и Лили Идовы.

Над проектом работает кинокомпания Hype Film и продюсеры Илья Стюарт, Михаил Финогенов и Мурад Османн. Прокат намечен на 2018 год.

В фильме будут использованы песни Виктора Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов, которая повлияла на формирование русского рока.