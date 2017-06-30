Футбольная команда «Руки Вверх!» выиграла первый матч

Девушки впервые вышли на поле в новом составе, новой форме и под новым именем и одержали победу в матче против команды Girl Power Band со счетом 2:1.

Это первая игра команды с тех пор, как спортсменки стали сотрудничать с Сергеем Жуковым. По словам артиста, впереди у девчонок целый сезон и еще много игр: «Мы призываем всех поклонников «Руки Вверх!» болеть за нашу команду, приходить на стадионы, поддерживать девушек. Мы сделаем все, чтобы показать хорошие результаты в Летнем Кубке, и нам очень важна сейчас ваша поддержка!».

В новом сезоне в Женской футбольной любительской премьер-лиге играют 7 команд, матчи проходят еженедельно по выходным. Игры также можно смотреть в трансляции на официальном youtube-канале лиги. Следующий матч команды «Руки Вверх!» состоится 2 июля в 12.00 на стадионе «Сетунь». Вход для болельщиков свободный.