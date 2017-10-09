ГАБТ и Метрополитен-Опера вместе поставят три оперы

Об это объявили в понедельник на пресс-конференции в Москве гендиректор Большого Театра Владимир Урин и руководитель Метрополитен-Опера Питер Гэлб.

Большой театр и Метрополитен-Опера впервые осуществят совместную постановку трех спектаклей. Они планируют поставить оперы: "Аида", "Саломея", "Лоэнгрин". Спектакли пройдут в Нью-Йорке и Москве в период с 2019 по 2022 годы. Две труппы объединят свои творческие силы и технические ресурсы для работы над новыми постановками, которые затем будут представлены силами труппы Большого — в Москве и труппы Метрополитен-опера в Нью-Йорке. В каждой из трех опер заглавную роль исполнит оперная звезда Анна Нетребко.

РИА Новости