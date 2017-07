Gangnam Style перестал быть самым популярным клипом на YouTube

Его обошел ролик с песней See You Again из фильма «Форсаж – 7».

На данный момент количество просмотров Gangnam Style достигает 2 894 479 586, количество просмотров See You Again – 2 895 552 454.

Седьмой «Форсаж» продолжили снимать без Пола Уокера, который погиб 30 ноября 2013 года. В финале фильма именно под See You Again герой актера уезжает от друзей. Кадры с Уокером использованы и в клипе. Песню исполнили Уиз Халифа и Чарли Пут.

Как передает Газета.ru со ссылкой на «Би-би-си», в список самых просматриваемых музыкальных видео на YouTube также входят клипы Джастина Бибера, Марка Ронсона, Тейлор Свифт, Энрике Иглесиаса и других артистов.