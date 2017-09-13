Гастроли Кристины Орбакайте на Украине отменены

На данный момент в продаже отсутствуют билеты на концерт певицы, запланированный на 26 сентября в национальном дворце искусств «Украина», передает REGNUM. Планировалось, что Орбакайте выступит на Украине с концертным туром и даст представления в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе.

Кристина Орбакайте подтвердила перенос на осень всех свои концертов на Украине. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.



Кристина Орбакайте

«Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах на Украине в преддверии проведения «Евровидения» по настоянию организаторов концерты переносятся на осень», — написала Орбакайте.

Весной 2017 года концерты в этих городах были перенесены на сентябрь в связи с угрозами украинских радикалов сорвать выступления.