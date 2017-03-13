«Геликон-опера» назначил новое музыкальное руководство

Им стал народный артист СССР, выдающийся дирижер Владимир Иванович Федосеев.

Владимир Иванович Федосеев начал сотрудничество с театром «Геликон-опера» в конце 2016 года: под его музыкальным руководством в театре была осуществлена постановка оперы Дж. Пуччини «Турандот».



Владимир Федосеев

«Для нас это огромная честь, что с нами работает выдающийся дирижер, народный артист СССР Владимир Иванович Федосеев, - заявил Дмитрий Бертман. – Он блистал своими постановками на сценах лучших мировых театров в Милане, Флоренции, Вене, Цюрихе, Париже, Болонье, Зальцбурге, но впервые поставил оперный спектакль на Родине. То, что это произошло в «Геликон-опере», для меня и моих коллег имеет особое значение. Я счастлив, что наши артисты и музыканты работали и будут работать с великим Мастером».



Дмитрий Бертман

«В стенах «Геликона» я встретил Любовь к театру. Я встретил здесь прекрасных певцов, которые работают ради театра, ради музыки, ради культуры нашей страны», - признался Владимир Иванович Федосеев. – Здесь все создано для того, чтобы заниматься музыкой, любить ее. Здесь царит любовь и к труду, и к опере, здесь работают энтузиасты».

Также было объявлено о назначении постоянного дирижера театра Валерия Кирьянова исполняющим обязанности главного дирижера «Геликона».



Валерий Кирьянов

С 2012 года Валерий Кирьянов - дирижер Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана, с марта 2017 года – исполняющий обязанности главного дирижера театра.