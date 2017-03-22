«Геликон-опера» представит «Диалоги кармелиток»

Опера французского композитора Франсиса Пуленка «Диалоги кармелиток» была сочинена в 1956 году для миланского театра La Scala по пьесе Ж. Бернаноcа и с тех пор не сходит со сцен европейских театров. Однако именно Дмитрий Бертман представил ее в «Геликоне», в строгой, почти пуританской, постановке, а великолепная работа художников Игоря Нежного и Татьяны Тулубьевой поразила емкостью и лаконичностью средств, которыми они смогли передать замысел режиссера. Спектакль сразу же стал главным событием оперного сезона 2003/2004 года и покорил публику искренностью, зрелостью и глубиной трактовки одного из ярчайших сочинений Пуленка.

Реальная история о мученической смерти 16 обитательниц кармелитского монастыря в Компьени во времена событий Великой французской революции превратилась в нечто большее, чем просто музыка и драматургия, объединенные замыслом режиссера в спектакль. «Диалоги кармелиток» – это прежде всего диалог с душой зрителя, который то страстно, то задумчиво, то жестко, но всегда с обнаженной искренностью ведут создатели спектакля.

22 апреля - 19:00

23 апреля - 16:00