«Геликон-опера» приглашает на «Царскую невесту»

Любовь, страсть, ревность, зависть и - как результат - преступление… «Жестокая драма» – так говорят об одной из самых известных опер Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Страшная история об убийстве третьей жены Ивана Грозного, опричнине, пытках, основанная на подлинных событиях прошлого, в исполнении геликоновских артистов предстает как живая картина. Нам, жителям 21-го века, эпоха террора при царе Иване Грозном кажется всего лишь увлекательным литературным сюжетом, а ведь она уничтожила и сломала судьбы тысяч людей. Об этом и заставляет задуматься постановка Дмитрия Бертмана, признанная одной из лучших интерпретаций оперы Римского-Корсакова за последнее время.

Ей рукоплескали тысячи благодарных зрителей по всему миру. «Царская невеста» с триумфом побывала в городах Нинбо и Сучжоу в рамках «Дней России в Китае», на фестивале русской культуры в Каннах, в Тель-Авиве, Париже, в Таллинне и Пярну, на фестивале Аль Бустан в Ливане. «Царская невеста» стала первой оперой, исполненной геликоновцами на открытом воздухе в Коломенском: летом 2014 и 2015 года тысячи москвичей и гостей столицы смогли наслаждаться потрясающим действием на площади церкви Вознесения Господня. В рамках фестивального проекта «Русская опера у стен монастыря» Губернаторской программы «Наше Подмосковье» в 2016 году спектакль увидели жители подмосковной Коломны.

В сентябрьских показах спектакля выступит блистательная плеяда геликоновских звезд, среди которых – заслуженная артистка России Светлана Создателева (приглашенная солистка берлинской Дойче Опер, Немецкой оперы на Рейне, Норвежской национальной оперы и других европейских театров), заслуженная артистка России Марина Карпеченко, заслуженная артистка России Лариса Костюк, заслуженная артистка России Ксения Вязникова, заслуженный артист России Сергей Топтыгин и др.

Будут в «Царской невесте» и дебюты. Впервые в роли Марфы на сцену выйдет Юлия Щербакова, а Любашу споет Ирина Рейнард. В роли Дуняши дебютирует Валентина Гофер. За пультом оркестра «Геликон-оперы» - народный артист России Евгений Бражник. Благодаря потрясающей работе Евгения Владимировича «Царская невеста» в «Геликоне» всегда проходит с огромным успехом. И это неудивительно, ведь маэстро – выдающийся мастер оперной сцены, виртуозно владеющий искусством управлять эмоциями публики.