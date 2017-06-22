«Геликон» представит «Трубадур» с комментированием для слабовидящих

По всему миру, несмотря на запредельную сложность вокальных партий, «Трубадур» ставится с завидной регулярностью.

Теперь и в «Геликон-опере» будет своя постановка шедевра великого композитора, над которой работает команда в составе: режиссер-постановщик – народный артист России Дмитрий Бертман, музыкальный руководитель и дирижер – Оливер Диаз (Испания), художники-постановщики – заслуженные художники России Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева, художник по свету – заслуженный деятель искусств России Дамир Исмагилов, хореограф-постановщик – лауреат международных премий Эдвальд Смирнов, главный хормейстер – Евгений Ильин.

В «Геликон-опере» к творчеству Джузеппе Верди обращаются не впервые. Первой оперой великого итальянца на сцене «Геликона» стала «Травиата» (1995 год), затем москвичи и гости столицы увидели «Аиду» (1996 год), за ней последовал «Фальстаф» (2001 год). «Набукко» появилась в репертуаре «Геликона» в 2004 году, премьерные спектакли прошли в Дижоне и Париже. А с 2005 года этот спектакль встал в репертуар Мариинского театра, как совместная постановка. Спектаклем дирижировал Валерий Гергиев, а в главных ролях блистали Пласидо Доминго и Мария Гулегина.

«Трубадур» – особенная, самая загадочная опера Верди. Важнейший фактор, позволяющий ставить ее на сцене оперного театра – наличие исполнителей. «Сегодня в «Геликоне» целая коллекция артистов, которые могут создать любой спектакль», – считает режиссер-постановщик. – Верди был человеком с огромным чувством юмора: по сути, «Трубадур» – это интереснейшая детективная история, и, как кажется, с элементами вампуки. И рассказать эту историю очень сложно, потому что нарушены все причинно-следственные связи в либретто. Но мы должны ее разгадать».

Музыкальным руководителем постановки стал испанский маэстро Оливер Диаз – главный дирижер Мадридского Театра де ла Сарсуэлла и Барбьери оркестра, специально приехавший в Россию, чтобы принять участие в геликоновской версии легендарной оперы.

По мнению режиссера-постановщика, по сюжету оперы «Один брат убивает другого, и идет братоубийственная война. Мне кажется, сейчас самое время напомнить о том, что все мы – земляне и все мы одной крови. Не должно быть никаких войн. Война – это противоестественно».

С этой темой связана фотоэкспозиция «Война и … мiръ?», расположенная в фойе С. Зимина, которую смогут увидеть не только зрители премьерных спектаклей, но и гости музея «Геликон-оперы». Выставка приурочена к премьере «Трубадура» и будет доступна в конце июня – начале июля.

Фотографии для экспозиции предоставлены МИА «Россия сегодня». Темой выставки стала судьба Алеппо, одного из древнейших городов мира. На снимках фотокорреспондентов МИА «Россия сегодня» Валерия Мельникова, Ильи Питалева, Михаила Воскресенского и Михаила Алаеддина запечатлены трагические последствия военного конфликта, вносящего хаос и разруху как в жизни простых людей, так и в облик великих городов. Фотоэкспозиция показывает, что у трагедии войны нет срока давности, и перекидывает мост от истории средневековой кровавой распри, воплощенной в сюжете оперы Верди «Трубадур», к трагическим событиям XXI века в Сирии. Современные войны – бессмысленные и беспощадные – мало отличаются от событий романтической оперы Верди, и фотография дает почувствовать их жестокость.

С премьерной серии спектаклей «Трубадур» начнется сотрудничество театра с благотворительным Фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках Программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд». 4 июля спектакль «Трубадур», а со следующего театрального сезона практически все спектакли «Геликона» будут сопровождаться тифлокомментированием. Воспользовавшись наушниками, слабовидящие зрители будут слышать комментарии, помогающие им понять то, что происходит на сцене – от действий артистов до перемен декораций.

Премьерная серия спектаклей «Трубадур» состоится 27, 28, 29 и 30 июня, 4 и 5 июля 2017 года в зале «Стравинский». Начало спектаклей в 19 часов.