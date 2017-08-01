Главред Forbes объяснил как Нетребко могла заработать $7,5 млн

Он отметил, что все данные берутся из открытых источников и представляют собой средний показатель от минимальных и максимальных значений возможных доходов.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг, согласно которому самым высокооплачиваемым российским музыкантом стала оперная певица Анна Нетребко, чей доход составил 7,5 миллионов долларов. На втором месте в 2017 году оказался эстрадный певец Филипп Киркоров, заработавший 7,4 миллиона долларов, на третьем — рэп-исполнитель Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.



Анна Нетребко

Позже Нетребко на своей странице в социальной сети Facebook возмутилась данным этого рейтинга и подчеркнула, что цифры "взяты с потолка".

"Обычно мы не раскрываем наши источники, но, естественно, за каждой нашей оценкой стоит мнение эксперта, либо какие-то иные данные, которые у нас имеются. В данном конкретном случае мы подсчитали ее сольные концерты, ее спектакли, корпоративы, мы учли также приблизительную сумму контракта с Chopard, который у нее заключен с 2006 года — это все открытая информация. Конкретные цифры нам помогли установить эксперты, которые занимаются организацией концертов звезд такого уровня и специалисты по рекламным контрактам опять-таки брендов и звезд", — рассказал Усков РИА Новости.

По его словам, в издании всегда подчеркивают, "что это наша субъективная оценка, понятно, что она не является 100% точной, потому что какая-то часть доходов, скажем, может вообще идти по какому-то совершенно другому пути".

"Получающиеся цифры мы всегда очень аккуратно берем, мы никогда не завышаем или занижаем — мы выбираем средние цифры по оценкам стоимости концертов или корпоративов. То есть мы не пытаемся как-то это данные мифологизировать, мы всегда хотим — поскольку есть вилка: вот такой-то концерт оценивается от 170 до 270 тысяч — мы всегда выбираем показатель посередине. Поэтому, в конечном итоге, 7,5 миллионов — это еще достаточно консервативная оценка", — сказал главред издания.

Усков отметил, что журнал всегда готов "работать со звездами, и не только со звездами". "И бизнесмены, и госчиновники, и главы госкомпаний с нами сотрудничают, когда мы делаем рейтинги, поэтому я буду только рад сотрудничеству (с Анной Нетребко), потому что если нам при помощи героя удастся уточнить наши цифры, от этого только все выиграют", — заключил собеседник агентства.