«Градусы» показали технически сложный клип

На этот раз, клипмейкер заинтересовал техническими решениями в реализованной экранной истории для группы "Градусы" на песню "Хочется".

Больше недели Леонид Колосовский и команда MOZGI Production проводили тесты каждого кадра видео, создавая в клипе "многомерное пространство". Для воплощения технически сложных траекторий камеры к сотрудничеству пригласили лучших профессионалов: оператора Юрия Короля и оператора стедикама - Максима Сало.

- Это были очень напряженные съемки, которые длились два дня. Должен сказать спасибо участникам группы за их актерский талант. Буквально за 15 минут Рома и Руслан с легкостью перевоплощались в отведенные образы, - рассказал о съемках режиссер.

По сюжету, участники группы Роман Пашков и Руслан Тагиев – два совершенно противоположных персонажа. Объединяет их одно – бессонница, от которой они мучаются по ночам. Оба парня пытаются скоротать время до утра: Роман занимается кунг-фу и аэробикой, выполняя сложные прыжки в шпагате, вяжет и играет на барабанах. Руслан прилежно поливает цветы, натирает до блеска любимый автомобиль, играет на гитаре и занимается уборкой. Но, в итоге, герои отправляются лечить бессонницу к специалисту, а зрителям остается лишь догадываться – была это фантазия молодых людей или же реальность.

Леонид Колосовский признаётся, что идеей видео послужила проблема, которую он сам пережил: «У меня был в жизни такой период творческой бессонницы. Я не знал, что мне делать и испробовал все методы: перечитывал любимые книги, пересматривал старые фотографии и хорошие фильмы, занимался спортом или убирал. Это и легло в основу сюжета клипа для группы «Градусы»».

Всего за несколько дней видео-работа собрала более ста тысяч просмотров и множество позитивных комментариев на YouTube. Поклонники группы отмечают, что видеоряд идеально подходит к песне «Хочется», а сама идея - оригинальная. Как и в предыдущих клипах с многомиллионными просмотрами для группы "Время и Стекло", "Потап и Настя", суперблондинки Оли Поляковой и других артистов, в новой видео-работе Леонида Колосовского также читается фирменный почерк и набор «фишек» режиссера.