Григорий Лепс устроил «Рождество на Роза Хутор»

Продюсерский центр Григория Лепса открывает молодым музыкантам дорогу к многомиллионной аудитории. Ярким примером этой тихой «шоу-революции» стал концерт фестиваля «Рождество на Роза Хутор» в Сочельник.
Конечно, гвоздем программы стал сам Григорий Лепс. И это неудивительно: ведь попасть на его сольный концерт мечтают сотни тысяч, если не миллионы его поклонников. Удивительно другое: в этот раз на сцену вместе с мэтром вышли молодые артисты его Продюсерского центра, и каждый из этих удивительно талантливых и непохожих друг на друга музыкантов стал для зрителей концертного зала «Роза Холл» настоящим открытием. Более того, овации, которыми публика их наградила, свидетельствуют о том, что зрители абсолютно открыты ко всему новому, а, значит, организаторы фестиваля «Рождество на Роза Хутор» не ошиблись в своих расчетах.
Шариф, Нико Неман, Алина Гросу, Ромади, Данил Буранов, Татьяна Ширко и Николай Тимохин исполнили по одной песне из своего собственного репертуара и по одной в дуэте со своим именитым наставником. Особенно сложно пришлось Алине Гросу и Татьяне Ширко. Алине Гросу предстояло «перепеть» саму Ирину Аллегрову, Тане Ширко - Ани Лорак. Однако, судя по оглушительным аплодисментам, новая трактовка знаменитых хитов «Я тебе не верю» и «Зеркала» пришлась зрителям по вкусу.
«Выступать с Григорием Лепсом - это особая честь и большая ответственность, - говорит Алина Гросу. - Безумно страшно было выступать и петь дуэт «Я тебе не верю». У Ирины Аллегровой особенный тембр, и «перепеть» её невозможно. Нужно было спеть по-другому, по-своему. Задача сложная, но именно своей сложностью она меня и зажгла. А уж насколько удачно получилось, судить зрителям!»
Не меньший восторг публики вызвало и совместное исполнение песни «Лабиринты» Григорием Лепсом и Шарифом, и трио Григорий Лепс - Нико Неман - Шариф с песней «Чет или нечет».
Но, пожалуй, одним из самых запоминающихся моментов вечера стало выступление Александр Панайотова. Самый яркий участник команды Григория Лепса на проекте «Голос» спел сольно «Зачем я тебе» и вместе со своим наставником и теперь уже другом Григорием Лепсом «Я слушал дождь».
Фото Руслана Рощупкина
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