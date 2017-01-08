Григорий Лепс устроил «Рождество на Роза Хутор»

Продюсерский центр Григория Лепса открывает молодым музыкантам дорогу к многомиллионной аудитории. Ярким примером этой тихой «шоу-революции» стал концерт фестиваля «Рождество на Роза Хутор» в Сочельник.



Григорий Лепс

Конечно, гвоздем программы стал сам Григорий Лепс. И это неудивительно: ведь попасть на его сольный концерт мечтают сотни тысяч, если не миллионы его поклонников. Удивительно другое: в этот раз на сцену вместе с мэтром вышли молодые артисты его Продюсерского центра, и каждый из этих удивительно талантливых и непохожих друг на друга музыкантов стал для зрителей концертного зала «Роза Холл» настоящим открытием. Более того, овации, которыми публика их наградила, свидетельствуют о том, что зрители абсолютно открыты ко всему новому, а, значит, организаторы фестиваля «Рождество на Роза Хутор» не ошиблись в своих расчетах.

Шариф, Нико Неман, Алина Гросу, Ромади, Данил Буранов, Татьяна Ширко и Николай Тимохин исполнили по одной песне из своего собственного репертуара и по одной в дуэте со своим именитым наставником. Особенно сложно пришлось Алине Гросу и Татьяне Ширко. Алине Гросу предстояло «перепеть» саму Ирину Аллегрову, Тане Ширко - Ани Лорак. Однако, судя по оглушительным аплодисментам, новая трактовка знаменитых хитов «Я тебе не верю» и «Зеркала» пришлась зрителям по вкусу.

«Выступать с Григорием Лепсом - это особая честь и большая ответственность, - говорит Алина Гросу. - Безумно страшно было выступать и петь дуэт «Я тебе не верю». У Ирины Аллегровой особенный тембр, и «перепеть» её невозможно. Нужно было спеть по-другому, по-своему. Задача сложная, но именно своей сложностью она меня и зажгла. А уж насколько удачно получилось, судить зрителям!»

Не меньший восторг публики вызвало и совместное исполнение песни «Лабиринты» Григорием Лепсом и Шарифом, и трио Григорий Лепс - Нико Неман - Шариф с песней «Чет или нечет».



«Рождество на Роза Хутор»

Но, пожалуй, одним из самых запоминающихся моментов вечера стало выступление Александр Панайотова. Самый яркий участник команды Григория Лепса на проекте «Голос» спел сольно «Зачем я тебе» и вместе со своим наставником и теперь уже другом Григорием Лепсом «Я слушал дождь».

Фото Руслана Рощупкина​