Группа «Ю-Питер» перестала существовать

Согласно размещённой на официальном сайте группы информации, «26 февраля 2017 года, в день Прощёного Воскресенья, накануне Великого Поста, после концерта в городе Челябинске, завершающего сибирско-уральский тур, группа «Ю-Питер» завершила свою совместную деятельность».

- Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч, - говорится в сообщении. - За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда: «Имя рек», «Биографика», «Богомол», «Цветы и тернии», «Гудгора». Благодарим всех участников коллектива и почитателей музыки группы «Ю-Питер» за творчество и сотрудничество. Большое спасибо всем вам. Жизнь продолжается.

По словам Вячеслава Бутусова, он приступает к подготовке «грандиозного проекта» - празднованию 35-летия группы «Наутилус Помпилиус». Кроме того, музыкант планирует собрать новую команду и сделать «жизнеутверждающую программу». Войдут ли в нее музыканты разных составов «Наутилус Помпилиус» и «Кино», не озвучивается.

Группа Nautilus Pompilius, в которой Вячеслав Бутусов заработал себе статус героя русского рока, закончила свое существование в 1997 году.

Возможно, что-то станет понятно на 55-летии Вячеслава Бутусова, которое он собирается отметить 17 марта концертом в московском Театре эстрады.