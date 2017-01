Iggy Pop и Queen попали в саундтрек «На игле 2»

На компиляцию попало пятнадцать треков, таких исполнителей как Игги Поп (в ремиксе легендарных The Prodigy), High Contrast, Wolf Alice, Young Fathers, Frankie Goes to Hollywood и других.

Добавим, что российскую премьеру ленты перенесли на 3 марта, пишет Apelzin .

Треклист саундтрека фильма «На игле 2»:

1. «Lust for Life» – Iggy Pop (The Prodigy Remix)

2. «Shotgun Mouthwash» – High Contrast

3. «Silk» – Wolf Alice

4. «Get Up» – Young Fathers

5. «Relax» – Frankie Goes to Hollywood

6. «Eventually But (Spud’s letter to Gail)» – Underworld, Ewen Bremner

7. «Only God Knows» – Young Fathers

8. «Dad’s Best Friend» – The Rubberbandits

9. «Dreaming» – Blondie

10. «Radio Ga Ga» – Queen

11. «It’s Like That» – Run-DMC, Jason Nevins

12. «(White Man) In Hammersmith Palais» – The Clash

13. «Rain or Shine» – Young Fathers

14. «Whitest Boy on the Beach» – Fat White Family

15. «Slow Slippy» – Underworld