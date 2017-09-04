Игорь Крутой подарил 2 миллиона

Завершился самый масштабный музыкальный реалити-проект этого лета на Муз-ТВ «Битва талантов». 8 выпусков настоящей напряженной борьбы между лучшими вокалистами в возрасте от 10 до 15 лет. В финале «бились» за победу и приз в 1 млн рублей 11-летняя Мария Мирова из команды Mband и 13-летняя Милана Павлова из команды Ани Лорак. Конкуренция развернулась не только между конкурсантами, но и между наставниками. Конечно, каждому из них хотелось, чтобы именно участник от их команды одержал победу. Но то, что произошло во время объявления результатов повергло в шок не только режиссерскую группу и наставников, но, в первую очередь, финалисток. Решение председателя жюри проекта композитора Игоря Крутого стало настоящим сюрпризом для всех.

- Победителем первого сезона проекта «Битва талантов» становятся Милана Павлова, -озвучивает Крутой. - И …Мария Мирова, - Более того, я принял решение, что приз не будет разделён между победительницами, а сумма приза будет удвоена и каждая получит по 1 млн рублей на дальнейшее продвижение. Вы невероятно талантливы и бы хотел, чтобы вы обе получили свой шанс!



Игорь Крутой с победительницами

Не только финалистки получат дальнейшую поддержку от Академии Популярной Музыки Игоря Крутого, но и другие участники шоу, из 5 из них уже было решено создать группу «ДОЧАS», дебют которой состоялся в финале проекта.

Создатели шоу уже анонсировали второй сезон проекта «Битва талантов» и совсем скоро начнутся кастинги.