Игорь Крутой подарит миллион рублей победителю шоу

Академия так же является создателем самых крупных детских творческих программ, как «Детская Новая волна», «Детское Евровидение», «Песенка года» и многие другие. И вот многолетний опыт вылился в еще одно шоу «Битва талантов».

К участию в отборе на проект были допущены дети от 9 до 16 со всего СНГ и по результатам многочисленных кастингов лучшие были приглашены в проект.

Создатели пока не раскрывают всех тайн «Битвы», но уже известно, что одной из «фишек» станет отсутствие постоянного жюри, каждый выпуск судить участников будут новая тройка-популярные артисты, композиторы и блогеры. Лишь два звездных наставника команд пройдут с ними путь от начала до конца шоу.

Отдельного внимания заслуживают декорации «Битвы», которые станут одними из самых масштабных в истории реалити ТВ-проектов.

А главным призом для победителя, прошедшего все испытания, станет миллион рублей на дальнейшее продвижение.

«Битва талантов» эфире на канале «Муз ТВ» каждую субботу в 11.00, начиная с 15 июля.