Игорь Николаев шокирован поступком своей дочери

Композитор поделился с поклонниками видео, которое засняла его наследница с балкона.

A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Sep 10, 2017 at 1:58am PDT

«Ураган «Ирма» приближается. Люди из Майами уехали, улетели или спрятались (и это правильно). Только моя бесстрашная дочка Юля стоит на балконе и снимает вот это видео. Говорит, что глаз урагана пройдет чуть западнее, но все равно страшно», - подписал композитор ролик, выложенный в «Инстаграме».

На видео заметно, что стихия разбушевалась, а сильный ветер едва не вырывает деревья из земли с корнем, пишет Starhit.

Сама Юля не пока не делится эмоциями по поводу буйства стихии. Молодая женщина редко публикует фото и видео в «Инстаграме», но ее подписчики искренно надеются, что с дочерью музыканта все будет хорошо.