Илья Черт: Каждый артист достоин своего слушателя!



Илья Черт

14 октября группа «Пилот» выступит в московском Главclub Green Concert со специальным концертом «Двадцатничек: Довесок», который станет финальным аккордом празднования 20-летия группы в столице.

- Вы всегда стояли как сонграйтер между русскими роком и шансоном, что подтвердил и недавний альбом «Кукушка». Что удерживает Вас от полноценного ухода в шансон, как это сделали Юта, Александр Маршал или Александр Иванов? Денег-то там больше...

- Как зуогу-джйа я всегда просто писал песни, совершенно не обращая внимания на стиль, и там уж как получилось. Есть десятки моих песен, записанные и исполняемые группой «Пилот» в стилях «индастриал», «треш-метал», «хардкор», «инди», «панк», «босанова», «грандж» и т.д. Я всегда чувствовал себя свободным художником и наплевательски относился к рамкам. И некоторая часть песен, так уж карма легла, адекватно доносит задуманное в духе авторской песни. А вот если бы я поставил себе задачу заработать много денег, то сейчас бы работал в «Газпроме» или сидел бы в Думе. Уверяю вас, я бы и это реализовал без особых трудностей, и там я был бы также не на последних местах. Ибо ещё в далёкой юности Карлос Кастанеда, бог ему в помощь, сподобил меня ко всему относиться с точки зрения практики безупречности и мастерства, независимо – в чем твоя деятельность.

- «Пилот», наряду с «Калиновым мостом» и отчасти «Аквариумом», часто использует русско-языческие неаутентичные распевы в своих песнях. Как вы считаете, насколько еще велик потенциал использования русской этники в популярной музыке? И нет ли риска потери аудитории, учитывая резкий рост доли мигрантов в многонациональном и без того населении страны?

- «... здесь музыканты в очарованной стойке смотрят на запад с разинутым ртом!» (с) песня «Добро пожаловать в ад», группа «Пилот».

Это моя позиция в данном вопросе. Я просто устал наблюдать обезьянничество в нашей стране, когда творческие люди всю жизнь пытаются копировать и догонять в чём-то Запад, но при этом клянут его последними словами. Это напоминает ситуацию, когда кто-либо очень хочет получить нечто, имеющееся у другого, и при этом из зависти критикует это нечто. По–моему, это достойно лишь презрения.

Я уверен, что наша страна обладает глубочайшей мультинациональной культурой, которую и нужно развивать в творчестве по мере возможного. И в этом так же есть некий реальный патриотизм без красивых слов. И, честно говоря, меня не сильно волнует риск потери аудитории, как уже было продемонстрировано не раз, когда «Пилот», выпускал такие альбомы, как «1+1=1» и «Содружество», которые целиком и полностью были посвящены теме личных взаимоотношений с Богом. Тема нынче напрочь не популярная, не правда ли?..

Мы потеряли тогда часть людей недалёких и примитивных, и приобрели взамен три части людей адекватных и разумеющих. Каждый артист достоин своего слушателя. Мы своими гордимся.

- Вы во второй раз в своей истории открыли краунфандинговую кампанию для выпуска альбома «Пандора». Чем вызвана эта необходимость? Можете ли раскрыть идею нового альбома, помимо обилия электроники?

- Ответ на сие прост и описан в первой части нашего с вами повествования – я не работаю в «Газпроме»... Но записать пластинку хочется качественно, по высшему разряду, ибо я не могу себе позволить иного, не могу пред Богом косячить. Потому прибегаем к помощи поклонников, к древней традиции с названием «С миру по нитке, поможите Христа ради на благое дело»... Карман нашего директора оказался не настолько глубок и обширен, чтоб осилить профессиональные притязания музыкантов группы. Мы и так Даниилу Алексеевичу должны страшно подумать сколько за все его труды и нервы.

А альбом посвящён теме подросткового перелома сознания, трагедии, которая происходит в жизни каждого ребёнка, и которую далеко не все способны пережить без последствий для психики, как ярко показывает нам повседневность. Это момент, когда ребёнок, проживший свои первые (условно) тринадцать лет в розовых облаках, в мире, где живут феи, в мире, где высшая цель – это твои мечты, где добрый и ласковый Дед Мороз вместе с папой и мамой всё могут исправить и защитить тебя от любого Зла, вдруг сталкивается с миром реальным, полным лжи, обмана, насилия, продажности, зависти. С миром пороков и искушений. И ребенок понимает, что рай закончился навсегда, и отныне ему придется всю свою жизнь «доматывать срок» в этом аду, который называется «мир взрослых». Что нередко заканчивается либо суицидом, либо бегством от реальности с помощью алкоголя и наркотиков, либо серьёзными психическими комплексами на всю жизнь.

Квинтэссенцией нашего альбома является архитектурный ансамбль «Дети – жертвы пороков взрослых», находящийся в Москве.



Группа «Пилот»

- А как для клипа «Выживший» из будущего альбома Вам удалось заполучить аж Эру Зиганшину и Владимира Матвеева? Они оказались поклонниками группы «Пилот»?

- Я не в курсе, ибо съемки клипа целиком и полностью были отданы в руки режиссёра Ильи Ивахнова. Актёры – его выбор. Я с ними, увы, даже не встречался. Мы в последние несколько лет всей группой «Пилот» пришли к решению, что мы не будем больше тратить большие средства на съёмку клипов, ибо в стране практически исчезли ТВ-каналы и ТВ-программы, в рамках которых мы могли бы эти клипы транслировать. Поэтому мы объявили во всеуслышание, что отдаём свои песни в руки любых профессиональных съемочных бригад, которые имеют желание самостоятельно снять нам клип, и отдаем им приоритет в выборе сценария, актёров и т.п. И, как ни странно, к нам в очередь тут же встали семь таких желающих.

В итоге, у нас ещё никогда не было такой ситуации, когда пластинка ещё не вышла, а пять клипов на песни с неё уже сняты («Дожди», «Нелюбовь», «Выживший», «Нет иного рая» и «Безмятежность»), и ещё две съемочных бригады ждут песен со студии.

- В Москве вы сыграете программу «Двадцатничек» или расширенную «Двадцатничек. Довесок»? Чем он будет отличаться от зимнего концерта ранее?

- В Москве 14-го октября будет исполнена программа «Двадцатничек: Довесок». Концерт, который мы играли в начале года, был весь составлен из песен, находящихся в активной ротации радиостанций. То есть это были все песни, хорошо известные широкой массовой аудитории. Визитная карточка. А теперь мы будем играть программу, основанную на личном хит-параде группы и преданных поклонников. Это, по большей части, неформатные песни, неприглаженные, неудобные, щекочущие и кусающиеся.

- Об альбоме «Двадцатничек» в двух частях. Отчего именно в акустике? Вы же заступили на территорию очень больших музыкантов, от Пако де Люсия до Эрика Клэптона, но вряд ли Вы своих музыкантов сможете назвать мощными конкурентами для них. Или жанр дворовой песни для Вас по-прежнему настолько ценен?

- Каюсь, почти не знаком с творчеством обоих названных вами музыкантов. Поколением я не вышел, из «потерянных». Мы даже не пытаемся ни с кем конкурировать. Мы просто живём и пишем песни, как нам нравится, в рамках дозволенного УК РФ, и при этом есть желание разум, совесть и радость растить в людях, ибо нам самим и детям нашим среди них жить. Потому я не слежу за модой, за своевременностью, за достижениями, но внимательно слушаю слова мудрых мира сего. И тут за последние пару десятков тысяч лет очень мало что поменялось, а точнее, ничего.

Что касается музыкантов группы, я уверен, мы можем показать «кузькину мать» очень многим зарубежным артистам, ибо нисколько ни в чем им не уступаем, ибо и опыт работы на сцене многолетний по всей стране и за рубежом, и музыкальное образование у всех участников группы нешуточное. Разве что возможности разные во всём, и в быту, и в проф. обеспечении, и приходится признать, что на «жигулях» трудно обогнать «БМВ». Но-таки голь на выдумки хитра!

А пластинка «Двадцатничек» - это реализация давних просьб огромного числа поклонников записать песни группы в варианте акустической гитары. Я много лет исполняю их в таком виде на квартирных концертах, и слушателям группы хотелось иметь эти песни в качественном студийном варианте. Мы пошли навстречу и сделали к юбилею группы такое издание, добавив в него эксклюзивы в виде песен, которые ещё нигде не были записаны раньше.

- Уже много лет я нигде не слышал парней у подъездов с гитарами. Зато уйма самодеятельных рэперов с домашними студиями. Как Вы думаете, в какую сторону пойдет дальше народный креатив?

- В сторону дальнейшей деградации, как и предсказано было много десятков тысяч лет назад. «Кали юга, дружок, Кали юга…» (с). Желание чем-то жертвовать ради действительно стоящего дела будет всё более уменьшаться среди общей массы людей. Воля будет ослабевать, интеллект слабеть, культура будет спускаться до откровенной пошлости, искусство превратится в «тёлку на шесте».

Наряду с этим будут ярче видны Мастера своего дела. Ибо, чем чернее уголь, тем ярче видны в нём алмазы. Но таки пусть лучше эти парни сидят по домашним студиям и пишут рэп, чем, как ранее, будут слоняться от безделья по дворам и грабить и бить более младших и слабых. Хотя стиль одежды у них не сильно поменялся, спортивные костюмы таки в тренде остаются. Меня лично радует, что в их магнитофонах «Ласковый май» сменился на Эминема, хоть это и не принесло им чувства музыкального слуха и любви к хорошей литературе, в большинстве случаев. Ну, «Москва не сразу строилась»…

- Вот уже год вы женаты вторым браком. Что изменилось в жизни по сравнению с гражданским браком? Можете ли сказать что-то типа "Йоханга, женитесь, братишки!"?

- Нет никакого гражданского брака. Есть семья, а есть друзья, живущие вместе на договорных условиях. Между первым и вторым – пропасть, кардинальная разница. Первое – это долг, обязанности и ежедневный труд по самовоспитанию. Это путь самопожертвования, путь Любви. Второе – вид проституции, в котором двое партнеров проводят негласные торговые переговоры, чем мужчина будет платить за регулярные секс-услуги женщины.

Семья – это служение друг другу. Сожительство «френдов» - это эксплуатация друг друга. Семья – это исполнение законов Бога, где все идут к одной высшей Цели. А сожительство «френдов» основано на «а вот я считаю», где каждый озабочен своими индивидуальными результатами, основываясь на своих предпочтениях. Первое – это «надо». Второе – это «хочу». Но первое – надолго, и приносит дар Любви, счастье, радость, полное доверие, осмысленность всей жизни и благословение вселенной. Второе – временно, и приносит лишь разочарования, страдания, опустошение и отчаяние.

И главное, как сказал один из моих Учителей, Сергей Яковлев (он же Сатья Дас), преподающий ведическую семейную психологию: «Если ты хочешь что-то сделать хорошо, то сначала пойди и научись это делать хорошо у того, кто уже это сделал хорошо, и строго выполняй его наставления, иначе точно получится плохо! И семья – не исключение в этом, но самый явный пример!».

Так что набраковал я достаточно, а вот семья у меня первая, и надеюсь, последняя в этой жизни. Чего и вам искренне желаю. Здравия вам и счастья, люди добрые!

Гуру КЕН