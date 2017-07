Лейбл: Interscope, KIDinaKORNER

Жанр: инди-рок, поп-рок, электроник-рок

Пластинка возглавляла альтернативный хит-парад США, была на втором месте в «Billboard 200» и «UK Albums Chart», пребывала в топ-10 чартов других стран. Локомотивом успеха стал запоминающийся хит «Radioactive», который до сих пор является самой желанной композицией в сет-листе на концертах команды. Попав в качестве саундтрека в такие фильмы как «Гостья», «Континуум», «Тепло наших тел», сериалы «Стрела», «Дневник вампира», «Сотня», трек увеличил число поклонников команды.

На новом альбоме Imagine Dragons «Evolve» появился еще один суперхит, который смело можно ставить в один ряд с композицией «Radioactive». Композиция «Believer» уже успела взобраться на самую верхушку американских хит-парадов «Alternative Songs», «Hot Rock Songs», занимает передовые позиции в российских чартах. Трек заслужил теплые отклики таких музыкальных сайтов, как muzalbom.ru.

Песня сполна оправдывает название нового альбома «Evolve»: звучание Imagine Dragons вправду эволюционировало в сторону электронной танцевальной музыки. Успеху трека способствовала и лирическая составляющая о тернистом пути к успеху – тема, которая злободневна в любое время.

Еще одна композиция «Thunder», которая тоже как «Believer», стала синглом, порадовала изощренной перкуссией и вкраплениями электроники. Трек «Mouth Of The River» - еще один удачный пример музыкальной эволюции Imagine Dragons. Мелодически трек выполнен в привычном для группы ключе, а изюминкой композиции стало притягательное гитарное интро. В припеве песни «Walking The Wire» звучат коллективные вокальные партии, которые отменно подкрепляют лирику с призывом крепко стоять на ногах даже тогда, когда все висит на волоске.

В то же время методика треков нового альбом Imagine Dragons зачастую неоправданно эксплуатирует модные музыкальные тенденции. Так, песня «I’ll Make It Up To You» потчует слушателя безжизненным синтетическим звучанием и банальной любовной лирикой. А композиция «Yesterday» разочаровала тривиальными клавишными проездами.

На новом альбоме Imagine Dragons «Evolve» музыканты «эволюционируют», несколько утратив свою аутентичность.

Оценка: 7.5 из 10

Дмитрий ПРОЧУХАН