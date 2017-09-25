Иосиф Кобзон награжден армянским орденом Почета

Президент Армении Серж Саргсян вручил награду знаменитому певцу, которой он удостоен указом от 22 сентября "за значительный вклад в дело упрочения дружественных армяно-российских отношений и развития культурных связей".

Саргсян приветствовал Кобзона, поздравил его с юбилеем и дал высокую оценку его творчества.

"Исполнительское мастерство, яркая индивидуальность и уникальный сценический дар принесли вам заслуженное признание во всех краях и весях бывшего Советского Союза и за его пределами, - говорится в поздравлении, которое Саргсян направил певцу 11 сентября, в день его 80-летия. - Песни Иосифа Кобзона распространяют идеалы любви и добра, создают целую эпоху, современниками которой мы являемся".

По убеждению президента Армении, творчество Иосифа Кобзона "помогает людям преодолеть границы, которые искусственным образом разделяют их". "Ваша сценическая деятельность является настоящим эталоном для начинающих певцов эстрады", - отметил он.



Иосиф Кобзон

"Ваше творчество очень любят и высоко ценят в Армении, с которой вас связывают крепкие и искренние дружеские узы", - продолжал Саргсян. "Ваш творческий союз и совместное созидание с такими известными сыновьями армянского народа, как Арно Бабаджанян, Георгий Гаранян, Константин Орбелян, Микаэл Таривердиев, Алексей Экимян и многие другие, привели к созданию музыкальных композиций, популярных везде, где звучит русская речь", - подчеркивается в послании.

Саргсян также отметил "активную политическую, общественную и благотворительную деятельность" юбиляра.

Это вторая государственная награда Армении, которой удостоен Кобзон. В 2004 году указом президента республики он был награжден орденом Святого Месропа Маштоца. В субботу в ереванском Большом концертном зале имени Арама Хачатуряна проходит благотворительный концерт Иосифа Кобзона. Выручка от продажи билетов будет направлена на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

ТАСС