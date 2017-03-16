IOWA показала ремикс новой песни

Специально к премьере была записана новая, отличающаяся от студийной версия песни.

“Я так люблю... эту песню. Она хотела появиться еще два года назад, но я игнорировала ее. Припев всегда был со мной, всплывал на поверхность и исчезал. Она ждала, пока я созрею,”- говорит Катя Иванчикова.

“Кого любит Катя, вы узнали из песни "Мои стихи, твоя гитара". Как именно она это делает - узнаете из этой. Если сразу не поймёте - ничего страшного, переслушайте песню, а лучше весь альбом”, - советует продюсер группы IOWA Олег Баранов.