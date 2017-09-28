IOWA предложила «Плохо танцевать»

Режиссером клипа стала Таню Муиньо, известная своими работами для Monatik, Rozhden и LAYAH. Клип снимался в Санкт-Петербурге: музыканты и актеры танцевали прямо на улицах, сбивая привычный ритм города. Хореограф-постановщик ролика – Денис Стульников, работавший также с Quest Pistols, Сергеем Лазаревым и другими артистами.

"По сценарию клипа мы катаемся по городу на красной "Волге", находим людей и "стреляем" в них взглядом, заражая внутренней уверенностью, говоря: "Можно быть собой! Плохо танцевать – это тоже позиция, давай добавим сахар в эти кислые лица!" – рассказывает Катя IOWA.