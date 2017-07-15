Ирина Билык и Николай Гнатюк представили Украину в Витебске

Конечно, в первую очередь ждали Николая Гнатюка, белорусская публика его обожает. И он всегда взаимен — рассыпается в любви к сябрам, к Витебску, обаятелен и даже показывает новые песни. Ветеран советской эстрады вышел в элегантном пиджачке с поднятым воротом, и ему показалось мало стандартной программы — спел и наговорил еще на столько же. Овации и овации.



Ирина Билык

Не менее важным стал приезд великой украинской певицы и композитора Ирины Билык. Три песни — и каждая краше другой. Репертуара у нее, впрочем хватило бы на три сольных выступления без единого повтора. Она сказала, что очень рада, когда ее песни поют друзья, в том числе в Белоруссии.

Еще один знаковый приезд — замечательный певец Иво Бобул, частный гость «Славянского базара», но практически неизвестный в России. Могучий тенор с возрастом приобрел некоторое потрескивание, но красота голоса осталась в полной мере. Особенно приятно было услышать в таком эталонном исполнении технически крайне сложную песню Пахмутовой «Как молоды мы были» (особенно третий куплет). Затем Бобул еще на бис спел а капелла «Черемшину», и это тоже было великолепно.

Появление модных актуальных артистов публика ждала куда меньше, а жаль. Их явно не крутят по местному радио — но Злата Огневич, Макс Лоренс, Ольга Василюк именно что актуальные артисты, и они задали высокую планку шоу в целом. Кстати, на концерте случился и белорусско-украинский дуэт у Лоренса и Анюты Славской.

А самый трогательный момент концерта случился на песне Наталии Бучинской «Перемога» про Великую Отечественную войну, о том, что нельзя забывать Великую победу. На видеоряде были показаны разрушенные в войну Минск и Киев, а затем тут — современные виды, показаны ветераны войны у мемориала с Вечным огнем, и флаг Победы над Рейхстагом. Учитывая непростой контекст сегодняшней Украины и вдохновенные интонации певицы, белорусская публика оценила — весь зал как один встал и аплодировал стоя очень долго...

Гуру КЕН