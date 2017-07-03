Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» прикован к постели

«Две недели назад у меня отказали нижние конечности, – рассказывает «СтарХиту» 52-летний Евгений Осин. – Причиной тому стали проблемы с позвоночником. Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо – неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце.

Требуется несколько операций – здоровье совсем сдало. Держать гитару не могу, а о часовых выступлениях на сцене и вовсе придется забыть. Грустно, поклонники привыкли видеть меня веселым парнем в брюках клеш, а сейчас от него ничего не осталось».



Евгений Осин

Певцу требуется провести ударно-волновую терапию. Но у музыканта нет даже 5–6 тысяч рублей на консультацию.

«Мне нужно в больницу, – продолжает Осин. – Но в кошельке пусто. Последние сбережения забрали телевизионщики, которые обещали снять про меня сюжет и уверяли, что отправят на лечение за границу. Я пустил их в квартиру. Несколько недель кормил, тратил свое время, а они обманули... В беде меня никто не поддерживает, все сам.

Дома мучаюсь один, дочь Агния и бывшая жена Наталья совсем забыли, не звонят. Врачи говорят, что может понадобиться операция стоимостью 60 тысяч, а потом костыли и даже специальное инвалидное кресло. Работы у меня нет, авторских перечислений тоже. Остается только просить помощи у людей!»