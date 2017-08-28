Из группы Serebro уходит солистка

После поездки за границу девушка намеревается посвятить себя изучению медитативных практик, пишет Starhit.

О важных изменениях в жизни герлз-бенда сообщил продюсер Максим Фадеев. Он записал видеообращение, в котором поделился важной новостью с общественностью. По словам деятеля шоу-бизнеса, они с Полиной расстаются друзьями. Фадеев пожелал Фаворской всего наилучшего.

«Всем привет! Хочу поделиться новостью – с одной стороны она для нас не очень хорошая, а с другой стороны, наверное, очень хорошая, потому что мы все любим Полинку и всегда будем радоваться ее успехам. Что именно я хочу сказать? Что в группе Serebro будут перемены – Полина покидает группу, но срок еще не установлен. Думаю, это будет в ближайшие месяцы. Она решила попробовать себя в разных направлениях, я очень за нее рад. Полинка, я желаю тебе всего самого хорошего, ты знаешь. Мы тебя все любим, и в любое время ждем», – сообщил продюсер.

Позднее Полина Фаворская сделала объявление в «Инстаграме». Девушка поблагодарила коллег за совместную работу. По признанию артистки, она решила изменить свою жизнь после поездки в Камбоджу. В качестве «прощального» релиза Полины Фаворской группа Serebro представила новую песню под названием «В космосе».