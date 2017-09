Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на US Magazine.

Исполнительница стала матерью в январе 2017 года. На тот момент ей было 50 лет.

Теперь сестра поп-короля Майкла Джексона возобновила гастрольную деятельность.

Ее первый после родов официальный живой концерт прошел в городе Лафейетт (штат Луизиана). В частности, 51-летняя певица исполнила песни Nasty, Miss You Much и All For You.