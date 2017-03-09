Johnny Hallyday болен раком

Об этом в среду артист сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter, пишет ТАСС.



Джонни Холлидей

"Поток выдумок, который крутится вокруг моего состояния здоровья, поражает...", - отметил он. "Поэтому я вас уверяю, что у меня все отлично, и я нахожусь в хорошей физической форме. Несколько месяцев назад у меня обнаружили раковые клетки, из-за чего я в настоящее время прохожу лечение. Меня ведут отличные специалисты, которым я полностью доверяю. На данный момент моей жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.