Justin Bieber не стал оплачивать лечение своей собаки

Певец Джастин Бибер завел щенка породы чау-чау по кличке Тодд менее полугода назад, Семимесячного щенка забрал один из танцоров Бибера.

Он рассказал, что во время недавнего визита к ветеринару у собаки была обнаружена тяжёлая дисплазия тазобедренного сустава (разновидность стенозирующего лигаментита). Единственная надежда — корректирующая операция, которая стоила 8 тысяч долларов.

Благодаря пожертвованиям, в том числе от сына Уилла Смита Джейдена, танцору удалось собрать даже больше необходимой суммы.

Сам Бибер не пожертвовал на операцию бывшего питомца ни цента.

Нынешний владелец собаки оправдывает Бибера — по его словам, певец ничего не знал о проблемах со здоровьем у Тодда, поскольку танцор решил не беспокоить и не говорить ему о проблемах собаки.

Впрочем, это больше похоже на попытку сохранить работу танцора. Всем памятна история с предыдущей собакой Бибера - ее выкинули со второго этажа, а потом «забыли» у кинолога. Бульдога по кличке Карма певец купил в зоомагазине. Отец Джастина Джереми выбросил щенка со второго этажа в сугроб, так как, по его словам "он не умеет себя вести в доме и укусил моего сына Джексона". Собаку отдали на перевоспитание к кинологу. В течение всего времени, что Карма жила у него, ни Джастин Бибер, ни его отец ее ни разу не навестили. Они даже не оплатили ему содержание собаки.