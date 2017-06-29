Как отметят юбилеи знаменитости, рожденные в июле

Культовая фигура российского кинематографа актриса Ирина Мирошниченко (75 лет) устроит большой концерт с симфоническим оркестром в театре «Русская песня». Грандиозным шоу отметит 20-летний юбилей своей группировки «Ленинград» главный матершинник страны Сергей Шнуров, а «женщина без возраста» Эдита Пьеха (80) официально попрощается со сценой.

2 июля

Ёлка – 35 лет

Эта артистка с необычным псевдонимом прославилась за счет зажигательных песен и необычного стиля одежды. Многие называли ее российской Pink – за короткие стрижки под мальчика и одежду из мужского гардероба.



Ёлка

За долгое время работы на сцене, Елка смогла завоевать много наград, обзавестись огромной аудиторией и найти друзей среди знаменитостей. Но несмотря на широту своей души отмечать день рождение певица предпочитает в кругу исключительно близких людей.

3 июля

Том Круз – 55 лет

Один из самых деятельных актеров Голливуда, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, трижды обладатель премии «Золотой глобус» и трижды номинант на премию «Оскар» чаще всего отмечает день рождения на съемочной площадке. Правда, прошлый юбилей стал для Тома Круза грустным праздником. Актер планировал отметить его в семье – вместе с женой и дочерью. Однако, прямо накануне дня рождения мужа Кэти Холмс подала на развод и уехала в Нью-Йорк. Именинник же вернулся со съемок в Исландии в пустой особняк под Лос-Анджелесом и был подавлен таким «подарком». Надеемся, что этот юбилей Том Круз отметит замечательно.

7 июля

Жанна Агузарова – 55 лет

Королева эпатажа, икона стиля и обладательница одного из самых ярких голосов в истории русского рока тоже не любит публичности в праздновании собственных юбилеев. Да и не известно даже где сейчас проживает артистка – возможно, на одной из планет Солнечной системы, ведь в своей внутренней связи с марсианами она сама неоднократно признавалась в многочисленных интервью.



Жанна Агузарова

Результатом творческой биографии необычной российской певицы стали более 10 альбомов и тысячи концертов. Бывшая вокалистка группы «Браво», позже она решила сделать сольную карьеру и с легкостью завоевала сердца зрителей невероятным голосом и космическим стилем. Сейчас Жанна Агузарова уже не так часто появляется на экранах, радуя нас новыми песнями и клипами. Но несмотря на это, она все еще остается популярна и узнаваема. Ее имя стало синонимом творческого безумства и постоянного эпатажа. Ее песни – бессмертными хитами, существующими вне пространства и времени.

13 июля

Группировка «ЛЕНИНГРАД» – 20 лет

Известна эта музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. И было бы странным, если бы музыканты не отметили свой юбилей на сцене. В рамках юбилейного тура «20 лет за радость» группа отметит день рождение в 20 городах России. В Москве группа отметит юбилей 13 июля на сцене «Открытие арена». Со времени создания Сергей Шнуров успел изменить состав много раз, а также накопить неправдоподобное количество хитов и окончательно вырваться за пределы любого из жанров. Командор Сергей Шнуров ведет ток-шоу для пенсионерок и озвучивает программу для детей, заводит сектора футбольных фанатов и поднимает на ноги самые консервативные корпоративы. Быть популярным – особенно на сцене – на Руси долгое время считалось чем-то сомнительным: за этим всегда стояли или перья, или расстегнутая сверх меры рубаха, или предельная примитивность музыки и текстов.

16 июля

Григорий Лепс – 55 лет

В музыке и на сцене, как и в любой другой профессии, есть ремесленники и творцы. И в этом сравнении нет ничего уничижительного: просто кому-то от Бога дан великолепный голос, кому-то – сражающее наповал обаяние, кому-то – удивительное чутье, помогающее манипулировать публикой.



Григорий Лепс

Григорий Лепс, в отличие от многих популярных исполнителей, превращает каждую песню в настоящий шедевр, вкладывая в каждую ноту, в каждое слово весь свой невероятный талант, безграничный темперамент, недюжинную силу и бесконечную нежность. Именно поэтому каждая песня в его исполнении, едва зазвучав на радио, становится хитом и неизменно собирает урожай всевозможных музыкальных наград и премий. Именно поэтому с таким нетерпением ждут слушатели его новых работ – песен и клипов. Именно поэтому его концерты проходят с неизменными аншлагами во всех без исключения городах России, ближнего и дальнего зарубежья. В честь своего юбилея Григорий Лепс готовит своим поклонникам фантастически щедрый подарок – с 16 по 25 ноября в Крокус Сити Холле пройдут пять его сольных концертов!

18 июля

Вин Дизель – 50 лет

Этот мускулистый лысый парень – один из самых высокооплачиваемых актеров и обладатель звезды на Голливудской аллее славы. Несмотря на мировую популярность, актёр всегда разделял сцену от реальной жизни, которую он умело держит в тайне. Никто не знает, как Вин Дизель отмечает свои дни рождения. Все праздники звезды скрыты от глаз журналистов, как и его личная жизнь. Например, в 48-й день рождения стало известно лишь о присутствии «лучшего друга» актера итальянского мастиффа по кличке Роман. А еще Вин Дизель поделился фото праздничного торта – это настоящий кулинарный шедевр в виде трех толстенных манускриптов правил и руководства к действиям своей любимой игры в жанре фэнтази «Подземелья и драконы». Популярная игра – одно из увлечений любителя быстрой езды и отца троих детей. В юбилейный год Вин Дизель сделал себе маленьий, но приятный подарок – в мировой прокат вышел очередной боевик с участием актера «Форсаж 8».

22 июля

Селена Гомес – 25 лет

Американская певица и актриса прославилась смазливой мордашкой, романом с Джастином Бибером и диснеевскими сериалами. Известна по фильмам и сериалам «Ещё одна история о Золушке», «Программа защиты принцесс», «Ханна Монтана», «Дети шпионов 3: Игра окончена», «Всё тип-топ или жизнь Зака и Коди». В 2009 году вышел полнометражный фильм по сериалу «Волшебники из Вэйверли Плейс». Ко дню рождения Селены ее возлюбленный, рэпер The Weeknd начал готовиться заранее. Абель (настоящее имя The Weeknd) собирается устроить Селене романтическое путешествие в Париж. В июле рэпер будет там выступать, а Гомес, естественно, поедет поддержать его. После концерта он планирует устроить Селене ужин при свечах, прогулки по Парижу. Пара хочет провести несколько дней в городе любви только вдвоем.

24 июля

Ирина Мирошниченко – 75 лет

Свою первую роль в кино Ирина Мирошниченко всегда вспоминает с особым теплом — это был фильм Г. Данелия «Я шагаю по Москве», а потом мы видели эту актрису в фильме «Андрей Рублев» А. Тарковского, в фильмах «Вам и не снилось», «Тайны мадам Вонг», «Ошибка резидента», «Это сладкое слово — свобода!», «Зимняя вишня» и др. А количество ролей, которые актриса сыграла во МХАТЕ имени Чехова, просто не сосчитать! Это Маша в «Трех сестрах», Анна Петровна в «Иванове», Аркадина в «Чайке», Елена Андреевна в «Дяде Ване», Матильда в «Моей дорогой Матильде» и многие другие роли. Одна из граней актерского дарования Ирины Мирошниченко выразилась в музыке. Актриса исполняет лирические песни о любви на русском и французском языках. Ее необыкновенный тембр голоса, сочный и глубокий, насыщенный красками чувств и переживаний, передает тончайшие нюансы любви в песнях. В юбилейном концерте, который народная артистка России даст на сцене театра «Русская песня» 27 июля, примут участие друзья и коллеги по сцене – знаменитые актёры и певцы, все песни будут исполняться в сопровождении оркестра под управлением Сергея Жилина.

30 июля

Арнольд Шварцнеггер – 70 лет

Главная голливудская звезда боевиков продолжает принимать участие в съемках фильмов, успокаивает нервы в спортзале, тренирует 19-летнего сына Джозефа. Это внебрачный ребенок Арнольда от домработницы Милдред Байена. Джозеф очень похож на отца. Говорят, как только это стало заметно, жена Арнольда Мария Шрайвер и заподозрила измену. Скандал разразился в 2011 году. После этого Мария ушла от Арнольда. Недавно семья воссоединилась на выпускном младшего сына Арнольда и Марии Кристофера. Не забывает Арнольд и о старших детях — 23-летнем Патрике и 26-летней Кристине. Ради них не спит по ночам на рок-фестивале. Отметит свой юбилей звезда блокбастеров в семейном кругу. Мировые СМИ уже сейчас с нетерпением ждут, какое послание адресует своему другу Сильвестр Сталлоне. Поздравив в прошлом году своего коллегу с 70-летием, Шварценеггер не забыл подчеркнуть, что он на целый год моложе: «У тебя есть так много всего, чтобы праздновать: семья, награды, успех, а также возраст, который будет всегда больше моего!» Подписчикам Железного Арни невероятно понравилась шутка их кумира, которую они отметили многотысячными лайками.

31 июля

Эдита Пьеха – 80 лет

Всегда элегантная и стильная – такой Эдита Пьеха предстает на сцене и в жизни. Накануне своего юбилея певица впервые отдала тридцать своих нарядов на выставку в Шереметевском дворце (Санкт-Петербург, набережная Фонтанки. 34). Белое, розовое, синее, желтое, серое, кремовое, фиолетовое, электрик, – в большинстве цвета пастельные, нежные. На каждом – то кружево, то перья, то цветок на плече или развевающийся шарф, воланы, пелерина, отделанные мехом широкие рукава. Эти наряды словно срослись с образом Эдиты Пьехи, придают ей индивидуальности.



Эдита Пьеха

В этом году Эдита Станиславовна празднует сразу две знаменательные даты – собственный юбилей 80 лет и 60 лет творческой деятельности. Свой день рождения она по традиции проведет на сцене родного питерского зала «Октябрьский». Зрители «на ура» принимают любимую артистку, которая, как и обычно, полностью выкладывается во время выступления. Правда, заметно, что ей уже тяжело проводить длительные концерты. Певице выносят стул, чтобы она могла немного отдохнуть. По словам Пьехи, у нее боли в пояснице, усилившиеся после серьезного вывиха ноги. Артистка обращалась к врачам, ездила даже в немецкую клинику, но пока медики не помогли. Еще три года назад Эдита Станиславовна призналась публике, что все чаще думает о прекращении концертной деятельности. Поклонники расстроены – скорее всего прощание со сценой она приурочит именно в своему юбилею.