Katy Perry и Orlando Bloom расстались

О том, что Кэти Перри и Орландо Блум расстались и решили остаться друзьями, сообщили представители звезд.



Кэти Перри и Орландо Блум

«Чтобы избежать слухов и домыслов, сообщаем, что Орландо и Кэти мирно и полюбовно разошлись», — цитирует заявление US Weekly.

На днях на вечеринке Vanity Fair появились и Орландо Блум, и Кэти Перри. Правда, они пришли на мероприятие не в качестве пары и вместе не позировали, пишет Passion.ru. Ребята вообще за год отношений так официально вместе и не вышли на красную дорожку и предпочитали вдвоем не фотографироваться.