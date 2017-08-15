Katy Perry и Orlando Bloom снова вместе?

Накануне пару «засекли» на концерте поп-певца Эда Ширана в Лос-Анджелесе, пишет "Стархит". Папарацци удалось заснять страстный поцелуй бывших возлюбленных, хотя они пытались скрыть проявления чувств за козырьками своих бейсболок.

Очевидцы утверждают, что Блум и Перри весь вечер буквально не отходили друг от друга: обнимались, держались за руки и целовались. Как только романтические фотографии просочились в Сеть, поклонники звездной пары заговорили о возможном воссоединении. Однако ни актер, ни певица официальных комментариев по этому поводу пока не дают, так что фанатам остается только гадать, было ли это проявлением минутной слабости или чувства вспыхнули с новой силой.



Блум и Перри

В последние месяцы Кэти Перри и Орландо Блум почти не общались. На светских тусовках они только вежливо приветствовали друг друга и обменивались дежурными фразами. На этом фоне публичное проявление чувств выглядит особенно значимым и заставляет фанатов надеяться на скорое воссоединение звездной пары.